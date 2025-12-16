SubTitle Легендарный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказал свою версию ухода Деяна Станковича из московского «Спартака»/

Деян Станкович globallookpress.com

«Московскому "Спартаку" нужен серьезный иностранный специалист, либо российский, который уже адаптирован к нашим реалиям, со спартаковскими корнями. В этой команде ты должен справляться с огромным давлением. Ведь болельщики красно-белых не только любят футбол, но и разбираются в нем.

Думаю, если бы Аленчиева оставили в свое время, было бы лучше. Не началась бы вся эта болтанка с тренерской чехардой, которая многим уже надоела. Сейчас "Спартак" только шестой. Да с таким составом он и без тренера будет занимать пятые-шестые места.

Станкович до конца не представлял, с каким прессингом он тут столкнется. Он же раньше не работал в таких командах. Меня всегда интересовало, почему, когда нет результата, увольняют только тренера?

С ним расстались, так как не было перспектив. Нельзя бесконечно тасовать состав. С другой стороны, в команде есть футболисты, которые явно не соответствуют задачам клуба. Словом, больших и малых проблем здесь хватает», — сказал Семин в интервью «СЭ».

Сербский специалист работал с красно-белыми с июля 2024 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала четвертой в таблице РПЛ. Станкович был отправлен в отставку 11 ноября. Сейчас «Спартак» идет шестым в таблице РПЛ с 29 очками, а лидирует «Краснодар» (40).