Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара высказался о будущем полузащитника Пауло Дибалы в команде.

Пауло Дибала
Пауло Дибала globallookpress.com

«Будет ли Дибала частью будущего "Ромы"?  На данный момент он здесь, чему мы очень рады.  Сейчас мы все сосредоточены на ближайших матчах, на нынешнем сезоне.

Пауло — чемпион, который всегда демонстрировал огромную преданность клубным цветам.  Он думает только о том, как выкладываться на полную в каждом матче, как он и делал каждый раз, когда был в строю», — сказал Массара в интервью для DAZN.

В текущем сезоне Дибала принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых смог дважды поразить ворота соперника и один раз результативно ассистировал партнерам по команде.