Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара высказался о будущем полузащитника Пауло Дибалы в команде.

Пауло Дибала globallookpress.com

«Будет ли Дибала частью будущего "Ромы"? На данный момент он здесь, чему мы очень рады. Сейчас мы все сосредоточены на ближайших матчах, на нынешнем сезоне.

Пауло — чемпион, который всегда демонстрировал огромную преданность клубным цветам. Он думает только о том, как выкладываться на полную в каждом матче, как он и делал каждый раз, когда был в строю», — сказал Массара в интервью для DAZN.

В текущем сезоне Дибала принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых смог дважды поразить ворота соперника и один раз результативно ассистировал партнерам по команде.