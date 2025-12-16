16 декабря в Кардиффе состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором «Кардифф Сити» примет «Челси». Старт поединка в 23:00 мск.

Выступающий в Первой лиге «Кардифф» пробился в четвертьфинал благодаря победе над «Рексэмом» (2:1). Клуб в неплохой форме. У него 3 победы подряд, но хватит ли этого для того, чтобы соревноваться с «Челси»?

«Аристократы» после неудачных результатов выиграли у «Эвертона» в АПЛ и наверняка собираются начать свою победную серию. Если команда Марески оплошает, то ее просто не поймут и коллектив окажется под еще большим давлением. Посмотрим, избежит ли «Челси» проблем в этом матче.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.06.

Букмекеры предлагают 7.70 и 1.39 на победу команд, 4.55 и 1.20 они дают на их проход в следующий раунд.

Искусственный интеллект полагает, что «Челси» одержит уверенную победу со счетом 3:0.

Трансляция матча

