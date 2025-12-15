Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо считает, что победа над «Алавесом» (2:1) в 16-м туре Примеры в условиях кадрового дефицита стоит очень многого.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Мы концентрируемся на своей игре и готовимся к матчам в режиме трёх дней. Эта победа особенно ценна с учётом большого количества отсутствующих футболистов. Вальдепеньяс дебютировал — поздравляю его с первым матчем и достойным выступлением.

Мы действуем как единое целое. Важно продолжать движение вперёд, потому что одного успеха недостаточно. Впереди долгий сезон, и нам нужно удержать этот уровень.

Команда сработала очень хорошо. Единство — основа всего, и только стабильная сплочённость позволит нам прогрессировать», — приводит слова Алонсо Marca.

В составе королевского клуба голы забивали Килиан Мбаппе и Винисиус. После 17 матчей «Реал» имеет 39 очков и идет вторым в таблице Примеры после «Барселоны» (43).