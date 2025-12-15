Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов высказался о перспективах 37-летнего нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Дзюба — большой футболист, который много чего добился, поэтому если у него есть силы еще поиграть, то пусть играет в свое удовольствие. В будущем, наверное, он может стать большим функционером или тренером, если ему это интересно. Поэтому перспективы большие», — приводит слова Тарасова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Дзюба провел 16 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи. У него на руках трудовой договор до лета 2026 года.