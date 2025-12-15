Поединок 16-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Бетисом» состоится на «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде 15 декабря в 23:00 по мск.

«Райо Вальекано» занимает 13-е место, в активе команды 23 очка. В чемпионате команда не побеждает 5 туров, имея 2 поражения и 3 ничьи. В прошлом туре «пчелы» уступили 0:1 «Эспаньолу». Поражение стало шестым по счету для команды за 15 туров Примеры. На домашнем поле хозяева имеют лишь одну победу при одном фиаско и четырех ничьих.

«Бетис» показывает стабильный футбол. У севильцев 4 победы в 5 матчах во всех турнирах. За последние 5 туров у клуба лишь одно поражение — от «Барселоны» (3:5). За 15 матчей турнира гости имеют 6 побед, 6 ничьих и 3 поражения. Коллектив Мануэля Пеллегрини является единственным в лиге, который ни разу не проиграл на выезде.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.62.

Котировки букмекеров: 2.85 и 2.58 на победу команд, 3.40 на ничью.

Ставка искусственного интеллекта: победа «Бетиса» с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.