Поединок 16-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Бетисом» состоится на «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде 15 декабря в 23:00 по мск.
«Райо Вальекано» занимает 13-е место, в активе команды 23 очка. В чемпионате команда не побеждает 5 туров, имея 2 поражения и 3 ничьи. В прошлом туре «пчелы» уступили 0:1 «Эспаньолу». Поражение стало шестым по счету для команды за 15 туров Примеры. На домашнем поле хозяева имеют лишь одну победу при одном фиаско и четырех ничьих.
«Бетис» показывает стабильный футбол. У севильцев 4 победы в 5 матчах во всех турнирах. За последние 5 туров у клуба лишь одно поражение — от «Барселоны» (3:5). За 15 матчей турнира гости имеют 6 побед, 6 ничьих и 3 поражения. Коллектив Мануэля Пеллегрини является единственным в лиге, который ни разу не проиграл на выезде.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.62.
- Котировки букмекеров: 2.85 и 2.58 на победу команд, 3.40 на ничью.
- Ставка искусственного интеллекта: победа «Бетиса» с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.
