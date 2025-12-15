Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк ответил на слухи о возможном увольнении со своего поста.

Томас Франк globallookpress.com

«Не вижу никаких причин для отказа предоставить мне время исправить текущее положение. Думаю, совершенно ясно, что, если никому не дадут время, никто и не сможет добиться перемен. Это не то решение, которое принимается в спешке.

Я максимально честен относительно нашего текущего положения. И я также был предельно откровенен: сегодня мы показали очень плохую игру, в этом нет никаких сомнений. Но я также понимаю, что для изменения ситуации потребуется время. Мало кто захочет это слышать. Но это просто реальность», — цитирует Франка ESPN.

В настоящий момент Франк располагается на одиннадцатой строчке в турнирной таблице английского чемпионата.