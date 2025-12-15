Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк ответил на слухи о возможном увольнении со своего поста.

Томас Франк
Томас Франк globallookpress.com

«Не вижу никаких причин для отказа предоставить мне время исправить текущее положение.  Думаю, совершенно ясно, что, если никому не дадут время, никто и не сможет добиться перемен.  Это не то решение, которое принимается в спешке.

Я максимально честен относительно нашего текущего положения.  И я также был предельно откровенен: сегодня мы показали очень плохую игру, в этом нет никаких сомнений.  Но я также понимаю, что для изменения ситуации потребуется время.  Мало кто захочет это слышать.  Но это просто реальность», — цитирует Франка ESPN.

В настоящий момент Франк располагается на одиннадцатой строчке в турнирной таблице английского чемпионата.