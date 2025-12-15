Определился первый финалист Кубка Бразилии.

Юри Алберто globallookpress.com

Им стал «Кориантианс», который в ответной игре уступил «Крузейро» (1:2), а в первом матче победил со счетом 1:0. Победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где «Коринтианс» был точнее (5:4).

Два гола в ответной встрече за «Крузейро» забил Кени Арройо, а за тимао отличился Матеус Биду.

Напомним, что сейчас в составе «Коринтианса» играют экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто и бывший форвард ЦСКА Витиньо.

В финале Кубка Бразилии «Коринтианс» сыграет с победителем пары «Васко да Гама» — «Флуминенсе».

