Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о трансферной политике «Спартака».

Станислав Черчесов globallookpress.com

Напомним, что летом «красно-белые» расстались с Данилом Пруцевым, Хесусом Мединой и с Алексисом Дуарте.

«Если новый тренер "Спартака" понимает в футболе, он скажет обязательно — дайте Пруцева. Я вообще не понимаю, зачем его отдали. Взяли игроков под тренера, а уже тренера нет. Это вопрос к клубу. Пришёл Гарсия за 20 млн, а ему места нет. Пришёл Солари, а ему тоже нет места. Вы что наделали? Гарсия и его представитель, я думаю, тоже не понимают, зачем ему платят столько денег и не находят места.

У тебя Угальде 18 забил, а ты не знаешь что с этим Гарсией делать. В итоге Гарсию приобрели и одновременно не приобрели. Я когда работал в "Спартаке", взял Веллитона. Когда я ушёл, он также играл. Не потому что он мне нравится и я его люблю, а потому что клубу оставляю футболиста», — сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол! ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 29-ю очками в активе.