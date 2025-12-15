После этого матча «Ювентус» занимает 5-е место в таблице Серии А с 26-ю очками в активе. «Болонья» — на 6-й позиции (25).

На 69-й минуте игрок «Болоньи» Торбьерн Хеггем получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Единственный гол у «старой синьоры» записал на свой счет Хуан Давид Кабаль Мурильо на 64-й минуте.

«Ювентус» обыграл «Болонью» (1:0) в матче 15-го тура итальянской Серии А.

