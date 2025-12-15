«Ювентус» обыграл «Болонью» (1:0) в матче 15-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол у «старой синьоры» записал на свой счет Хуан Давид Кабаль Мурильо на 64-й минуте.
На 69-й минуте игрок «Болоньи» Торбьерн Хеггем получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Результат матча
БолоньяБолонья0:1ЮвентусТурин
0:1 Хуан Кабаль 64'
Болонья: Федерико Равалья, Надир Цортеа (Эмиль Хольм 72'), Торбьёрн Хеггем, Джон Лукуми (Федерико Бернардески 81'), Хуан Миранда, Никола Моро (Лоренцо Де Сильвестри 72'), Томмазо Побега, Льюис Фергюсон (Ibrahim Sulemana 66'), Николо Камбьяги, Риккардо Орсолини, Тёйс Даллинга (Сантьяго Кастро 66')
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо (Хуан Кабаль 61'), Ллойд Келли, Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс, Джонатан Дэвид (Луа Опенда 60'), Кенан Йылдыз, Шику Консейсау (Фабио Миретти 88')
Жёлтые карточки: Хуан Миранда 24', Ibrahim Sulemana 90' — Теун Коопмейнерс 19'
Красная карточка: Торбьёрн Хеггем 69' (Болонья)
После этого матча «Ювентус» занимает 5-е место в таблице Серии А с 26-ю очками в активе. «Болонья» — на 6-й позиции (25).