В воскресенье, 14 декабря, «Болонья» примет «Ювентус» в рамках 15-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22' С мячом игроки «Ювентуса», футболисты «Болоньи» включились в прессинг.

21' Много единоборств и стыков в игре, они зачастую и определяют направление атак.

19' Желтая карточка показана Тёну Копмейнерсу, за срыв атаки «Болоньи».

18' Удар Риккардо Орсолини из-за пределов штрафной «Ювентуса», в прыжке поймал мяч вратарь Ди Грегорио.

17' Футболисты «Болоньи» перебрались с владением мяча на половину поля «Юве» и готовят угрозу воротам гостей.

15' Позиционная атака «Ювентуса».

13' Быстрая атака «Ювентуса», Йылдыз бил из пределов штрафной «Болоньи», в падении отразил мяч вратарь хозяев Равалья.

12' В высоком темпе развивается игра, команды пытаются отвечать друг другу атаками.

10' Удар Тюрама-Юльена из-за пределов штрафной «Болоньи», мяч мимо ворот пролетел.

09' Позиционная атака «Ювентуса», подобрались готси с мячом к штрафной «Болоньи».

07' Завязывается борьба за инициативу, пока «Болонья» больше мячом владеет.

05' Подача в штрафную «Ювентуса», удар Орсолини сумел отбить вратарь гостей Ди Грегорио успев сократить дистанцию с бьющим.

03' Позиционная атака «Болоньи», не спеша готовят угрозу воротам «Ювентуса» хозяева.

01' Шику Консейсау ворвался в штрафную «Болоньи» и пробил, но полет мяча к воротам заблокировал один из защитников хозяев.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ювентуса».

До матча

22:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье, вмещающем 39 279 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Давиде Масса из Империи.

Стартовые составы команд

«Болонья»: Равалья, Хеггем, Лукуми, Миранда, Цортеа, Моро, Побега, Фергюсон, Орсолини, Даллинга, Камбьяги.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Камбьязо, Келли, Копмейнерс, Маккенни, Локателли, Тюрам-Юльен, Йылдыз, Консейсау, Дэвид.

«Болонья»

Команда продолжает цепляться за чемпионской гонкой в Серии А. После 14-и туров в Серии А «Болонья» занимает 5-е место в таблице с 25-ю очками в активе. Команда отстает от тройки лидеров в чемпионате на 5 пунктов — вся борьба еще впереди. «Болонье» необходимо набирать очки в каждом матче, чтобы приблизиться к лидерству. В прошлом поединке в рамках Лиги Европы команда обыграла «Сельту» со счетом 2:1, забив победный гол на 74-й минуте. Матчем ранее «Болонья» сыграла вничью с «Лацио» (1:1) в Серии А. В последних 5-и поединках чемпионата Италии команда трижды победила, а также по одному разу проиграла и сыграла вничью. За этот период «Болонья» сумела одолеть «Удинезе» (3:0), «Наполи» (2:0) и «Парму» (3:1).

«Болонья» действительно может пошуметь в нынешнем сезоне Серии А. У команды есть отличная оборонительная линия при 12-и пропущенных за 14 встреч, да и атакующая в полном порядке (23 забитых гола). Лучший бомбардир «Болоньи» Риккардо Орсолини стабильно доставляет проблемы соперникам. Этот форвард забил 6 голов и сделал голевую передачу в 14-и встречах Серии А. Не помогут команде в отчетной встрече: Бонифаци, Касале, Фройлер, Скорупский и Витик (у всех — травмы).

«Ювентус»

После 14-и туров в чемпионате Италии «старая синьора» занимает 7-е место в таблице с 23 очками в активе. «Ювентус» отстает от зоны Лиги чемпионов на 4 балла. В гостях у команды не самые лучшие результаты, «старая синьора» набрала лишь 8 баллов из 21-го возможного на чужом поле. По этому показателю «Ювентус» располагается на 11-й позиции. В прошедшей встрече команда обыграла «Пафос» в общем этапе Лиги чемпионов (2:0), а до этого проиграла «Наполи» со счетом 1:2 в Серии А, пропустив решающий гол на 78-й минуте. В последних 6-и поединках чемпионата Италии «Ювентус» проиграл только 1 раз, трижды победил и дважды сыграл вничью. За этот отрезок команде удалось забить 9 голов при 6-и пропущенных.

«Ювентус» пытается вернуться в борьбу за чемпионство в Серии А, но пока получается с переменным успехом. Команда периодически теряет важные очки. Интересно, что в 5-и последних очных матчах «Ювентус» непременно играл вничью с «Болоньей». Получится ли на сей раз победить? В гостях это будет непростой задачей... Не помогут команде в отчетной встрече: Гатти, Милик и Влахович (у всех — травмы).

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. Обе игры завершись вничью, в Турине 2:2, в Болонье 1:1.

За всю историю команды сыграли 192 матча. В 93 играх победил «Ювентус», в 30 «Болонья», оставшиеся 69 матчей завершились вничью.

