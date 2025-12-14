прогноз на матч Серии А, ставка за 3.10

14 декабря в матче 15-го тура итальянской Серии А сыграют «Болонья» и «Ювентус». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: Команда продолжает цепляться за чемпионской гонкой в Серии А. После 14-и туров в Серии А «Болонья» занимает 5-е место в таблице с 25-ю очками в активе.

Команда отстает от тройки лидеров в чемпионате на 5 пунктов — вся борьба еще впереди. «Болонье» необходимо набирать очки в каждом матче, чтобы приблизиться к лидерству.

Последние матчи: В прошлом поединке в рамках Лиги Европы команда обыграла «Сельту» со счетом 2:1, забив победный гол на 74-й минуте. Матчем ранее «Болонья» сыграла вничью с «Лацио» (1:1) в Серии А.

В последних 5-и поединках чемпионата Италии команда трижды победила, а также по одному разу проиграла и сыграла вничью. За этот период «Болонья» сумела одолеть «Удинезе» (3:0), «Наполи» (2:0) и «Парму» (3:1).

Не сыграют: Бонифаци, Касале, Фройлер, Скорупский и Витик (у всех — травмы).

Состояние команды: «Болонья» действительно может пошуметь в нынешнем сезоне Серии А. У команды есть отличная оборонительная линия при 12-и пропущенных за 14 встреч, да и атакующая в полном порядке (23 забитых гола).

Лучший бомбардир «Болоньи» Риккардо Орсолини стабильно доставляет проблемы соперникам. Этот форвард забил 6 голов и сделал голевую передачу в 14-и встречах Серии А.

«Ювентус»

Турнирное положение: После 14-и туров в чемпионате Италии «старая синьора» занимает 7-е место в таблице с 23 очками в активе. «Ювентус» отстает от зоны Лиги чемпионов на 4 балла.

В гостях у команды не самые лучшие результаты, «старая синьора» набрала лишь 8 баллов из 21-го возможного на чужом поле. По этому показателю «Ювентус» располагается на 11-й позиции.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Пафос» в общем этапе Лиги чемпионов (2:0), а до этого проиграла «Наполи» со счетом 1:2 в Серии А, пропустив решающий гол на 78-й минуте.

В последних 6-и поединках чемпионата Италии «Ювентус» проиграл только 1 раз, трижды победил и дважды сыграл вничью. За этот отрезок команде удалось забить 9 голов при 6-и пропущенных.

Не сыграют: Гатти, Милик и Влахович (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ювентус» пытается вернуться в борьбу за чемпионство в Серии А, но пока получается с переменным успехом. Команда периодически теряет важные очки.

Интересно, что в 5-и последних очных матчах «Ювентус» непременно играл вничью с «Болоньей». Получится ли на сей раз победить? В гостях это будет непростой задачей...

Статистика для ставок

«Болонья» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей во всех турнирах

У «Ювентуса» только одно поражение в последних 6-и встречах Серии А

В последних 5-и очных встречах команды непременно играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.10, а победа «Болоньи» — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

Прогноз: Можно предположить, что команды и на сей раз сыграют вничью. «Болонья» и «Ювентус» находятся в отличной форме.

Ставка: Ничья за 3.10.

Прогноз: Нулевой ничьи ждать не приходится. Команды поразят ворота противника хотя-бы по одному разу.

Ставка: Обе забьют за 1.95.