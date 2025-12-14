Крайний нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признался партнерам по команде, что его текущий игровой спад вызван неоптимальной физической формой, из-за которой снизилась интенсивность и взрывная мощь. Об этом сообщает AS.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Руководство «сливочных» понимает ситуацию 25-летнего бразильца, но обеспокоено общим падением формы команды, которое бьет по результатам. Винисиус сохраняет спокойствие и уверен: как только физика наладится, все изменится.

В сезоне 2025/26 Винисиус провел 22 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Мадридский клуб в Ла Лиге занимает второе место с 36 очками после 17 туров, отставая от «Барселоны» на семь очков.