«Штутгарт» одержал уверенную победу над «Вердером» (4:0) в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги.
У гостей голы записали на свой счет Билал Эль-Ханнус на 40-й минуте, Джейми Левелинг на 44-й минуте, Дениз Ундав на 79-й и Крис Фюрих на 90+7-й минуте.
Результат матча
ВердерБремен0:4ШтутгартШтутгарт
0:1 Билаль эль-Ханнус 40' 0:2 Джейми Левелинг 44' 0:3 Дениз Ундав 79' 0:4 Крис Фюрих 90+7'
Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара, Амос Пипер, Марко Фридль (Никлас Штарк 57'), Сенне Линен (Леонардо Биттенкорт 77'), Йенс Стаге, Романо Шмид, Марко Грюлль (Кеке Топп 64'), Карим Кулибали, Джастин Нджинма (Кэмерон Пуэртас 77'), Самюэль Мбангуля (Исаак Шмидт 64')
Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман, Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот, Николас Нартей (Крис Фюрих 77'), Билаль эль-Ханнус (Тьягу Томаш 77'), Джейми Левелинг (Максимилиан Миттельштадт 82'), Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Финн Ельч (Амин Аль-Дахиль 90'), Дениз Ундав (Бадредин Буанани 89')
Жёлтая карточка: Карим Кулибали 11' (Вердер)
Красная карточка: Карим Кулибали 59' (Вердер)
После этого матча «Штутгарт» занимает 6-е место в таблице с 25-ю очками в активе. «Вердер» — на 12-й позиции (16 баллов).