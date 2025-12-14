Покончит ли «Штутгарт» с неудачами в Бундеслиге?

14 декабря в 14-м туре чемпионата Германии сыграют «Вердер» и «Штутгарт». Начало встречи — в 21:30 мск.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» после 13-ти туров немецкого первенства набрал 16 очков и застрял в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 12-ю позицию с отрывом в пять пунктов от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также с отставанием в шесть баллов от зоны еврокубков (топ-6) и в семь — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура Бундеслиги клуб на чужой арене потерпел поражение в дерби от «Гамбурга» (2:3).

Перед этим в предыдущем туре немецкого первенства коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:1 сыграл вничью с «Кёльном».

Не сыграют: травмированы — Агу, Бонифейс, Вайзер и Вобер, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Вердер» проиграл лишь дважды при трех победах и трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес в классе соперника.

Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с пятью голами.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» после 13-ти туров немецкого первенства набрал 22 очка и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестую позицию в зоне континентальных турниров (топ-6) с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в один пункт от седьмой, нееврокубковой строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного этапа Лиги Европы клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Маккаби» Тель-Авив (4:1).

Перед этим в предыдущем туре немецкого первенства коллектив остался без очков, когда в домашних стенах потерпел разгромное поражение от «Баварии» — 0:5.

Не сыграют: травмированы — Демирович, Жаке, Кайтель и Загаду, дисквалифицирован — Ассиньон.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Штутгарт» выиграл трижды, тогда как в трех последних матчах Бундеслиги — ни разу.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником.

Дениз Ундав — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Вердера» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Штутгарт» выиграл

в пяти из семи последних матчей «Штутгарта» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.85, победа «Вердера» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.40.

Прогноз: в четырех из семи последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

При этом в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

1.80 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Вердер» — «Штутгарт» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Штутгарта».

2.30 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Вердер» — «Штутгарт» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30