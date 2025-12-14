Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал решение продлить контракт с лондонским клубом.

Вильям Салиба globallookpress.com

«Да, я немного сомневался, поскольку когда ты уходишь в аренду два-три раза, то начинаешь думать, что, возможно, не сможешь закрепиться в этом клубе. Но в футболе иногда возникают сомнения, нужно забыть о них и двигаться вперёд, что я и сделал. Поэтому я отправился в аренду, продолжая работать над собой.

Потом я вернулся сюда, став ещё сильнее. После этого я сыграл почти во всех матчах. На новом этапе карьеры нужно адаптироваться, потому что бывают моменты, когда всё идёт не так, как ты хочешь. Нужно адаптироваться и, конечно, проявить волю, чтобы быть готовым ко всему», — приводит слова Салиба клубная пресс-служба.

Напомним, что теперь на руках у французского защитника Салиба трудовой договор, который рассчитан до лета 2030 года.