Жозе Барросо из L’Équipe считает, что «ПСЖ» не собирается назначать Матвея Сафонова основным вратарём даже после трех сыгранных им матчей подряд.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Не думаю, что сегодня у тренерского штаба вообще стоит вопрос о пересмотре позиции голкипера. Это не было каким-то решающим моментом. Даже если Сафонов провел хорошие матчи, тренер не хочет постоянно что-то менять и тем более создавать конкуренцию на этой позиции. На данный момент Сафонов здесь, он пользуется своим шансом, и это уже может повлиять на то, чтобы россиянин стал первым номером в Париже. Дальше все будет зависеть от игры Шевалье», — заявил Барросо.

Вчера, 13 декабря, 26-летний голкипер сборной России вышел в матче Лиги 1 против «Меца» (3:2). Ранее Сафонов отстоял «на ноль» в поединке против «Атлетика» (0:0) в Лиге чемпионов и «Ренна» в чемпионате (5:0).