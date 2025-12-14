В матче 15-го тура Серии А «Милан» при домашних трибунах сыграл вничью с «Сассуоло», завершив поединок со счетом 2:2.

Исмаэль Коне globallookpress.com

На 13-й минуте счет открыл полузащитник гостей Исмаэль Коне, на 34-й защитник миланцев Давиде Бартезаги сравнял, а на 47-й сделал дубль. Однако но на 77-й Арман Лорьенте вырвал ничью для «Сассуоло».

Результат матча Милан Милан 2:2 Сассуоло Сассуоло 0:1 Исмаэль Коне 13' 1:1 Давиде Бартезаги 34' 2:1 Давиде Бартезаги 47' 2:2 Арман Лорьенте 77' Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори, Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс ( Первис Эступинан 90' ), Давиде Бартезаги ( Закари Атекаме 90' ), Маттео Габбиа ( Кони де Винтер 60' ), Рубен Лофтус-Чик, Лука Модрич, Адриен Рабьо, Кристофер Нкунку, Кристиан Пулишич ( Самуэле Риччи 73' ) Сассуоло: Арьянет Мурич, Фали Канде ( Арман Лорьенте 59' ), Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Алиу Фадера ( Джош Дойг 59' ), Кристиан Вольпато ( Лука Моро 86' ), Неманья Матич, Кристиан Торстведт, Андреа Пинамонти ( Валид Шеддира 86' ), Исмаэль Коне Жёлтые карточки: Рубен Лофтус-Чик 23' — Алиу Фадера 23', Тарик Мухаремович 57', Кристиан Торстведт 66'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 5 Удары мимо 2 59 Владение мячом 41 7 Угловые удары 3 2 Офсайды 1 12 Фолы 12

«Милан» набрал 32 очка после 15 туров и лидирует в Серии А, опережая «Интер» на два очка. «Сассуоло» набрал 21 балл и поднялся на девятое место в турнирной таблице.