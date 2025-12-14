В матче 15-го тура Серии А «Милан» при домашних трибунах сыграл вничью с «Сассуоло», завершив поединок со счетом 2:2.
На 13-й минуте счет открыл полузащитник гостей Исмаэль Коне, на 34-й защитник миланцев Давиде Бартезаги сравнял, а на 47-й сделал дубль. Однако но на 77-й Арман Лорьенте вырвал ничью для «Сассуоло».
Результат матча
МиланМилан2:2СассуолоСассуоло
0:1 Исмаэль Коне 13' 1:1 Давиде Бартезаги 34' 2:1 Давиде Бартезаги 47' 2:2 Арман Лорьенте 77'
Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори, Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс (Первис Эступинан 90'), Давиде Бартезаги (Закари Атекаме 90'), Маттео Габбиа (Кони де Винтер 60'), Рубен Лофтус-Чик, Лука Модрич, Адриен Рабьо, Кристофер Нкунку, Кристиан Пулишич (Самуэле Риччи 73')
Сассуоло: Арьянет Мурич, Фали Канде (Арман Лорьенте 59'), Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Алиу Фадера (Джош Дойг 59'), Кристиан Вольпато (Лука Моро 86'), Неманья Матич, Кристиан Торстведт, Андреа Пинамонти (Валид Шеддира 86'), Исмаэль Коне
Жёлтые карточки: Рубен Лофтус-Чик 23' — Алиу Фадера 23', Тарик Мухаремович 57', Кристиан Торстведт 66'
«Милан» набрал 32 очка после 15 туров и лидирует в Серии А, опережая «Интер» на два очка. «Сассуоло» набрал 21 балл и поднялся на девятое место в турнирной таблице.