прогноз на матч Серии A, ставка за 2.10

14 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Сассуоло». Начало игры — в 14:30 мск.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» бьются за Скудетто. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Милан» набрал 31 очко в 14 поединках. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Россонери» переиграли «Торино» (3:2).

До того команда была бита «Лацио» (0:1). А вот еще один поединок с римлянами завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Милан» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Россонери» весьма неплохо обороняются. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

Причем «Милан» традиционно успешно противостоит «Сассуоло». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Россонери» намерены закрепиться на вершине таблицы.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Нероверди» намерены избежать борьбы за выживание. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Сассуоло» на 4 очка отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сассуоло» одолел «Фиорентину» (3:1).

До того команда потерпела поражение от «Комо» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Пизой» (2:2).

При этом «Сассуоло» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нероверди» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Сассуоло» уже почти 3 года не обыгрывает «Милан». Да и в нынешней диспозиции команда будет рада и ничьей.

В двух последних очных поединках с «россонери» команда пропустила 9 мячей. Впрочем, «нероверди» тоже палец в рот не клади!

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Нероверди» намерены зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Россонери» в среднем пропускают реже гола за матч

«Нероверди» уже почти 3 года не могут обыграть «Милан»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Милан» намерен закрепиться на первой строчке, так что явно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «нероверди».

2.10 Фора «Милана» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Милан» — «Сассуоло» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Милана» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.90 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Милан» — «Сассуоло» принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90