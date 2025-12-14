Воскресенье в Серии A начнётся на «Сан-Сиро», один из лидеров чемпионской гонки сыграет с соперником, который уже успел подтвердить репутацию крайне неудобного. «Милан» продолжает погоню за скудетто и подходит к туру без поражений в лиге с конца лета, но визит «Сассуоло» традиционно не обещает хозяевам спокойного матча. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
22' Габбиа в центре штрафной пытался пробить после навеса с углового, помешал ему защитник.
21' Томори на рывке вернулся в защиту и не дал Канде убежать в контратаку.
19' Канде подключился к атаке по левому флангу, слегка перебежал траекторию паса, а потом сфолил на Салемакерсе.
17' Снова Салемакерс фолит в прессинге, арбитр устно предупреждает бельгийца.
15' Мурич отлично сыграл на выходе после навеса Модрича со штрафного.
15' Угловой заработал «Милан».
13' ГОООООООООООООЛ! Открывает счёт «Сассуоло»! Пинамонти блестяще скинул на Коне, тот первым касанием влетел в штрафную, а вторым перекинул Меньяна! 0:1!
12' Мухаремович запустил диагональ на правый фланг, мяч перелетел Вольпато.
10' Пулишич пытался прострелить вдоль ворот, неточно получилось.
08' Канде перехватил мяч на углу штрафной «Милана», но навесил прямо в руки Меньяну.
07' Коне не дал разогнаться Пулишичу по центру, в подкате чисто сыграл.
05' Лофтус-Чик забрасывал в штрафную, снова Мурич хорош на выходе.
03' Мурич играет на выходе уверенно, головой выбил мяч и не дал сыграть Лофтусу-Чику.
02' Салемакерс в подкате снёс Мухаремовича, арбитр решил не показывать жёлтую, хотя фол на неё тянул.
01' Салемакерс мощно пробил из-за штрафной – выше ворот.
01' «Милан» начал с центра, поехали!
До матча
14:30 В Милане сегодня около 10 градусов, отличная погода для футбола, а по ходу всего матча на «Сан-Сиро» будет солнечно.
14:20 Судейская бригада матча: главный арбитр — Валерио Креццини, ассистенты — Филиппо Мели и Стефано Алассио, четвёртый арбитр — Даниэле Кьеффи, VAR — Алессандро Пронтера, ассистент VAR — Фабио Мареска.
13:50 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:
«Милан»: Меньян, Томори, Габбиа, Павлович, Салемакерс, Лофтус-Чик, Модрич, Рабьо, Бартезаги, Нкунку, Пулишич
«Сассуоло»: Мурич, Валукевич, Идзес, Мухаремович, Канде, Торстведт, Матич, Коне, Вольпато, Пинамонти, Фадера.
«Милан»
Несмотря на вылет из Кубка Италии и отсутствие еврокубков, сезон для «россонери» складывается более чем убедительно. Команда Массимилиано Аллегри уже преодолела отметку в 30 очков после 14 туров (впервые со времён чемпионского сезона-2021/22) и держится вровень с «Наполи», опережая действующего чемпиона лишь по разнице мячей.
Последний тур стал показательным. В Турине «Милан» уступал «Торино» 0:2 уже к 20-й минуте, но сумел переломить ход встречи. Дальний удар Адриена Рабьо вернул интригу, а Кристиан Пулишич, только восстановившийся после болезни, вышел со скамейки и оформил победный дубль. Эта победа продлила беспроигрышную серию в Серии A до 13 матчей.
Домашние встречи при Аллегри редко превращаются в разгромы, но «Милан» стабилен — ни одного поражения на «Сан-Сиро» после стартовой осечки с «Кремонезе», при этом все победы в лиге на своём поле были добыты с минимальным преимуществом. Перед отъездом в Саудовскую Аравию на матч за Суперкубок «россонери» важно сохранить темп и лидерство.
«Сассуоло»
Возвращение «нероверди» в элиту пока выглядит весьма уверенным. Команда Фабио Гроссо держится ближе к зоне еврокубков, чем к борьбе за выживание, и после победы 3:1 над «Фиорентиной» поднялась на восьмое место. Для клуба, только что вернувшегося из Серии B, это серьёзное заявление.
Выезд в Комо закончился поражением 0:2, но в целом гостевая форма «Сассуоло» заслуживает уважения — это единственное поражение в пяти последних выездных матчах чемпионата. Команда умеет терпеть и наказывать за ошибки, а при удачном начале встречи почти не упускает своё.
При этом кадровая ситуация далека от идеальной. Лидер и символ клуба Доменико Берарди выбыл надолго, но роль ключевой фигуры в атаке всё активнее берёт на себя Арман Лорьянте, а Кристиан Вольпато переживает лучший отрезок сезона, напрямую поучаствовав в четырёх голах за последние четыре тура.
История встреч
На «Сан-Сиро» «Милан» выиграл лишь один из пяти последних матчей Серии A против «Сассуоло», потерпев три поражения. Болельщики хозяев хорошо помнят и болезненные 2:5 в январе 2023 года, и недавнюю результативную ничью 3:3. Форма и турнирное положение сейчас на стороне «россонери», но история говорит о том, что «Сассуоло» — один из тех соперников, который регулярно проверяет чемпионские амбиции «Милана» на прочность.
