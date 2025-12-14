Воскресенье в Серии A начнётся на «Сан-Сиро», один из лидеров чемпионской гонки сыграет с соперником, который уже успел подтвердить репутацию крайне неудобного. «Милан» продолжает погоню за скудетто и подходит к туру без поражений в лиге с конца лета, но визит «Сассуоло» традиционно не обещает хозяевам спокойного матча. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22' Габбиа в центре штрафной пытался пробить после навеса с углового, помешал ему защитник.

21' Томори на рывке вернулся в защиту и не дал Канде убежать в контратаку.

19' Канде подключился к атаке по левому флангу, слегка перебежал траекторию паса, а потом сфолил на Салемакерсе.

17' Снова Салемакерс фолит в прессинге, арбитр устно предупреждает бельгийца.

15' Мурич отлично сыграл на выходе после навеса Модрича со штрафного.

15' Угловой заработал «Милан».

Статистика матча 0 Удары в створ 1 2 Удары мимо 0 60 Владение мячом 40 1 Угловые удары 0 2 Фолы 2

13' ГОООООООООООООЛ! Открывает счёт «Сассуоло»! Пинамонти блестяще скинул на Коне, тот первым касанием влетел в штрафную, а вторым перекинул Меньяна! 0:1!

12' Мухаремович запустил диагональ на правый фланг, мяч перелетел Вольпато.

10' Пулишич пытался прострелить вдоль ворот, неточно получилось.

08' Канде перехватил мяч на углу штрафной «Милана», но навесил прямо в руки Меньяну.

07' Коне не дал разогнаться Пулишичу по центру, в подкате чисто сыграл.

05' Лофтус-Чик забрасывал в штрафную, снова Мурич хорош на выходе.

03' Мурич играет на выходе уверенно, головой выбил мяч и не дал сыграть Лофтусу-Чику.

02' Салемакерс в подкате снёс Мухаремовича, арбитр решил не показывать жёлтую, хотя фол на неё тянул.

01' Салемакерс мощно пробил из-за штрафной – выше ворот.

01' «Милан» начал с центра, поехали!

До матча

14:30 В Милане сегодня около 10 градусов, отличная погода для футбола, а по ходу всего матча на «Сан-Сиро» будет солнечно.

14:20 Судейская бригада матча: главный арбитр — Валерио Креццини, ассистенты — Филиппо Мели и Стефано Алассио, четвёртый арбитр — Даниэле Кьеффи, VAR — Алессандро Пронтера, ассистент VAR — Фабио Мареска.

13:50 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Милан»: Меньян, Томори, Габбиа, Павлович, Салемакерс, Лофтус-Чик, Модрич, Рабьо, Бартезаги, Нкунку, Пулишич

«Сассуоло»: Мурич, Валукевич, Идзес, Мухаремович, Канде, Торстведт, Матич, Коне, Вольпато, Пинамонти, Фадера.

«Милан»

Несмотря на вылет из Кубка Италии и отсутствие еврокубков, сезон для «россонери» складывается более чем убедительно. Команда Массимилиано Аллегри уже преодолела отметку в 30 очков после 14 туров (впервые со времён чемпионского сезона-2021/22) и держится вровень с «Наполи», опережая действующего чемпиона лишь по разнице мячей.

Последний тур стал показательным. В Турине «Милан» уступал «Торино» 0:2 уже к 20-й минуте, но сумел переломить ход встречи. Дальний удар Адриена Рабьо вернул интригу, а Кристиан Пулишич, только восстановившийся после болезни, вышел со скамейки и оформил победный дубль. Эта победа продлила беспроигрышную серию в Серии A до 13 матчей.

Домашние встречи при Аллегри редко превращаются в разгромы, но «Милан» стабилен — ни одного поражения на «Сан-Сиро» после стартовой осечки с «Кремонезе», при этом все победы в лиге на своём поле были добыты с минимальным преимуществом. Перед отъездом в Саудовскую Аравию на матч за Суперкубок «россонери» важно сохранить темп и лидерство.

«Сассуоло»

Возвращение «нероверди» в элиту пока выглядит весьма уверенным. Команда Фабио Гроссо держится ближе к зоне еврокубков, чем к борьбе за выживание, и после победы 3:1 над «Фиорентиной» поднялась на восьмое место. Для клуба, только что вернувшегося из Серии B, это серьёзное заявление.

Выезд в Комо закончился поражением 0:2, но в целом гостевая форма «Сассуоло» заслуживает уважения — это единственное поражение в пяти последних выездных матчах чемпионата. Команда умеет терпеть и наказывать за ошибки, а при удачном начале встречи почти не упускает своё.

При этом кадровая ситуация далека от идеальной. Лидер и символ клуба Доменико Берарди выбыл надолго, но роль ключевой фигуры в атаке всё активнее берёт на себя Арман Лорьянте, а Кристиан Вольпато переживает лучший отрезок сезона, напрямую поучаствовав в четырёх голах за последние четыре тура.

История встреч

На «Сан-Сиро» «Милан» выиграл лишь один из пяти последних матчей Серии A против «Сассуоло», потерпев три поражения. Болельщики хозяев хорошо помнят и болезненные 2:5 в январе 2023 года, и недавнюю результативную ничью 3:3. Форма и турнирное положение сейчас на стороне «россонери», но история говорит о том, что «Сассуоло» — один из тех соперников, который регулярно проверяет чемпионские амбиции «Милана» на прочность.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.