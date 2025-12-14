Опорник «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну твердо намерен покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно, чтобы получить игровую практику и попасть в состав сборной Англии на ЧМ-2026.

Кобби Мейну globallookpress.com

По данным издания Caught Offside, главными претендентами сейчас на 20-летнего игрока являются «Челси» и мюнхенская «Бавария».

Сам же Мейну предпочитает перебраться в итальянский «Наполи», где выступает его бывший партнер по «МЮ» Скотт Мактоминей, а главный тренер Антонио Конте объяснил его будущую роль в новой команде. Всего же англичанин интерес 12 различным клубам.

В этом сезоне полузащитник сыграл всего 11 матчей и сделал один ассист во всех турнирах. Мейну является воспитанником «МЮ» и имеет контракт до 2027 года. Сейчас его оценивают в € 40 млн.