Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в игре 16-го тура Лиги 1 с «Мецем» (3:2).

Матвей Сафонов globallookpress.com

«В каждом из эпизодов, когда забивали мячи в ворота Матвея, он сделал все, что мог, и сыграл без единой ошибки в этом матче. Команда при этом выиграла. И это самое важное. Никто не осмелится винить Матвея в пропущенных мячах.

Как полевой игрок Матвей играл очень смело, все передачи дошли точно до адресата, и в этих атаках футболисты "ПСЖ" не потеряли ни одного мяча, несмотря на жесткий прессинг соперников. Очень хочется посмотреть статистику, чтобы удостовериться в том, что Матвей, играя как полевой игрок, сделал такое большое количество передач за один матч», — сказал Кафанов «СЭ».

Эта победа позволила «ПСЖ» вернуться на первое место в чемпионате Франции с 36 очками. Сейчас Лига 1 уходит на зимнюю паузу.