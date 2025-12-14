Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника своей команды Фила Фодена в матче 16-го тура английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (3:0).

Фил Фоден — полузащитник «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Сегодня Фил Фоден сыграл плохо, потерял много мячей. Он торопился в каждом действии, ему нужно играть спокойнее, контролировать мяч и в нужный момент переключаться на более высокую скорость.

При этом он отлично играет в интересах команды», — приводит слова Гвардиолы BBC.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 34 очками в активе. Фоден отметился голом во встрече против «Кристал Пэлас», отличившись на 69-й минуте.