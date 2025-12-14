Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о повреждении ноги у крайнего нападающего Жереми Доку, из-за которого бельгиец пропустит игру 16-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» сегодня, 14 декабря.

Жереми Доку globallookpress.com

В сезоне 2025/26 Доку провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Контракт француза с «горожанами» действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 65 миллионов евро.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 2-е место в АПЛ с 31 баллом после 15 туров, отставая от «Арсенала» на пять очков. В Лиге чемпионов команда Хосепа Гварлиолы идет на 22-й строчки с 11-ю очками в актвие.