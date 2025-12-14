«Аталанта» на своем поле обыграла «Кальяри» в матче 15-го тура Серии А — 2:1.
Джанлука Скамакка на 11-й минуте встречи вывел «Аталанту» вперед. Джанлука Гаэтано на 75-й минуте сравнял счет.
Скамакка оформил дубль на 81-й минуте.
Результат матча
АталантаБергамо1:0КальяриКальяри
1:0 Джанлука Скамакка 11'
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон (Юнус Муса 66'), Одилон Коссуну, Берат Джимсити (Онест Аанор 55'), Зеад Колашинац, Давиде Дзаппакоста, Лоренцо Бернаскони (Никола Залевский 66'), Мартен де Рон, Шарль Де Кетеларе, Адемола Лукман, Джанлука Скамакка
Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Хуан Родригес (Рияд Идрисси 67'), Себастьяно Луперто, Габриэле Цаппа (Маттео Прати 58'), Майкл Фолоруншо, Алессандро Дейола, Мишель Адопо, Марко Палестра, Дженнаро Боррелли (Джанлука Гаэтано 58'), Себастьяно Эспозито
Жёлтые карточки: Лоренцо Бернаскони 33' — Хуан Родригес 57'
«Аталанта» с 19 баллами поднялась на 11-е место. «Кальяри» опустился на 16-е место с 14 очками.