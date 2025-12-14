«Аталанта» с 19 баллами поднялась на 11-е место. «Кальяри» опустился на 16-е место с 14 очками.

Джанлука Скамакка на 11-й минуте встречи вывел «Аталанту» вперед. Джанлука Гаэтано на 75-й минуте сравнял счет.

«Аталанта» на своем поле обыграла «Кальяри» в матче 15-го тура Серии А — 2:1.

3.10

Прогнозы•Сегодня 22:45 «Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставка Сможет ли «старая синьора» добыть очки?

Футбол•12/12/2025 15:41 «Шахматы» Марески: как меняется «Челси» и почему тактическая гибкость пока не гарантирует стабильности

Футбол•12/12/2025 13:03 Власть «Арсенала», странный «Челси» и спад «Карабаха»: обновленный рейтинг Лиги чемпионов после 6-го тура

Футбол•12/12/2025 02:37 «Селтик» опять страдает в еврокубках: «Рома» устроила шоу в Глазго

Футбол•12/12/2025 01:00 «Селтик» — «Рома»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЕ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:41 Императорский гнев: зачем «Реал» посреди сезона создает драму вокруг Алонсо

Футбол•Вчера 08:27 Бунт в «Динамо»: Макаров проехался по Гусеву и намекнул на уход

Футбол•12/12/2025 20:10 Не уважаю: самые громкие конфликты между игроками и тренерами

Футбол•12/12/2025 21:08 Возвращение к истокам: как «Лейпциг» снова стал грозой Бундеслиги

Футбол•12/12/2025 20:16 «Звездам "Реала" не хватает взаимопонимания». Интервью Бензема о сборной Франции, «Реале», Зидане и Мбаппе

Выбор читателей

Футбол•09/12/2025 11:38 Последний танец на «Энфилде»: что мы знаем о будущем Салаха в «Ливерпуле»

Футбол•08/12/2025 10:32 Уйти, нельзя остаться: четыре варианта продолжения карьеры Салаха

Футбол•09/12/2025 10:42 Закат Фараона. Почему Салах больше не входит в категорию неприкасаемых

Футбол•08/12/2025 19:52 Трансферный дайджест. 2 — 8 декабря

Футбол•10/12/2025 14:26 Холанн против Мбаппе: кто лучше адаптировался к новой реальности?

Самое интересное

Футбол•12/11/2025 15:58 От джокера до лидера «Манчестер Сити»: трансформация Жереми Доку

Футбол•11/11/2025 17:46 Из Лутона в Лондон: как Уильямс-Барнетт мечтает покорить АПЛ

Футбол•10/11/2025 21:10 Бездомный финал: почему УЕФА может задуматься о проведении главного матча ЛЧ за пределами Европы

Футбол•10/11/2025 14:27 Карл Этта Эйонг: сенсация Примеры, за которой охотятся гранды Европы