В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» на своем поле победил «РБ Лейпциг» со счетом 3:1.
В составе победителей точными ударами смогли отметиться Оливер Берк, Илья Анса и Тим Штарке. Единственный гол за гостей забил Тидиам Гомис.
Результат матча
1:0 Оливер Бёрк 57' 1:1 Тидиам Гомис 60' 2:1 Ильяс Анса 63'
Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Диогу Лейте, Деррик Кён (Стэнли Нсоки 85'), Яник Хаберер (Кристофер Триммель 59'), Рани Хедира, Алёша Кемляйн, Чон У Ён (Андраш Шефер 67'), Ильяс Анса (Тим Скарке 85'), Оливер Бёрк (Андрей Илич 67')
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (Тимо Вернер 90'), Ксавер Шлагер, Давид Раум, Коста Неделькович (Andrija Maksimovic 81'), Ян Дьоманде, Конрад Хардер, Жоан Бакайоко (Тидиам Гомис 58')
Жёлтые карточки: Яник Хаберер 37', Данило Дуки 55' — Давид Раум 50', Конрад Хардер 72'
Победа позволила «Униону» набрать 18 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиге. В активе «Лейпцига» осталось 29 баллов и второе место.