Победа позволила «Униону» набрать 18 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиге. В активе «Лейпцига» осталось 29 баллов и второе место.

В составе победителей точными ударами смогли отметиться Оливер Берк, Илья Анса и Тим Штарке . Единственный гол за гостей забил Тидиам Гомис .

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» на своем поле победил «РБ Лейпциг» со счетом 3:1.

