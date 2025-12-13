В матче 16-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Жироне» со счетом 1:2.

Виктор Цыганков globallookpress.com

Открыли счет в этой игре хозяева усилиями Гонсалу Гедеша на 35-й минуте. Гости смогли переломить встречу в самой концовке. Виктор Цыганков отметился дублем, поразив ворота соперника на 76-й и 84-й минутах.

Отметим, что россиянин Арсен Захарян вышел на поле на 64-й минуте, заменив Гедеша, и ничем не отметился.

Результат матча Реал Сосьедад Сан-Себастьян 1:2 Жирона Жирона 1:0 Гонсалу Гуэдеш 35' 1:1 Виктор Цыганков 76' 1:2 Виктор Цыганков 84' Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Jon Martin, Игор Субельдия, Серхио Гомес ( Айэн Муньос 84' ), Йон Горротксатеги, Такэфуса Кубо, Брайс Мендес ( Беньят Туррьентес 77' ), Карлос Солер ( Арсен Захарян 64' ), Гонсалу Гуэдеш ( Пабло Марин 64' ), Андер Барренечеа ( Йон Каррикабуру 46' ) Жирона: Пауло Гассанига, Алекс Морено, Дейли Блинд, Витор Рейс, Арнау Мартинес, Аззедин Унаи, Виктор Цыганков, Иван Мартин ( Тома Лемар 64' ), Аксель Витсель, Владислав Ванат ( Хоэль Рока 46' ), Бриан Хиль ( Ясер Асприлья 77' ) Жёлтые карточки: Хон Арамбуру 74' — Бриан Хиль 60', Аззедин Унаи 79'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 2 Удары мимо 6 46 Владение мячом 54 4 Угловые удары 3 2 Офсайды 4 19 Фолы 4

«Жирона» благодаря победе смогла уйти из зоны вылета. Теперь в активе команды 15 очков и она занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Примеры. На счету «Реал Сосьедада» осталось 16 баллов и 15-е место.