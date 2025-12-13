В матче 16-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Жироне» со счетом 1:2.
Открыли счет в этой игре хозяева усилиями Гонсалу Гедеша на 35-й минуте. Гости смогли переломить встречу в самой концовке. Виктор Цыганков отметился дублем, поразив ворота соперника на 76-й и 84-й минутах.
Отметим, что россиянин Арсен Захарян вышел на поле на 64-й минуте, заменив Гедеша, и ничем не отметился.
Результат матча
Реал СосьедадСан-Себастьян1:2ЖиронаЖирона
1:0 Гонсалу Гуэдеш 35' 1:1 Виктор Цыганков 76' 1:2 Виктор Цыганков 84'
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Jon Martin, Игор Субельдия, Серхио Гомес (Айэн Муньос 84'), Йон Горротксатеги, Такэфуса Кубо, Брайс Мендес (Беньят Туррьентес 77'), Карлос Солер (Арсен Захарян 64'), Гонсалу Гуэдеш (Пабло Марин 64'), Андер Барренечеа (Йон Каррикабуру 46')
Жирона: Пауло Гассанига, Алекс Морено, Дейли Блинд, Витор Рейс, Арнау Мартинес, Аззедин Унаи, Виктор Цыганков, Иван Мартин (Тома Лемар 64'), Аксель Витсель, Владислав Ванат (Хоэль Рока 46'), Бриан Хиль (Ясер Асприлья 77')
Жёлтые карточки: Хон Арамбуру 74' — Бриан Хиль 60', Аззедин Унаи 79'
«Жирона» благодаря победе смогла уйти из зоны вылета. Теперь в активе команды 15 очков и она занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Примеры. На счету «Реал Сосьедада» осталось 16 баллов и 15-е место.