Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о работе с Хосепом Гвардиолой.

Бернарду Силва globallookpress.com

«Гвардиола, безусловно, оказал на меня огромное влияние в плане тренерской работы. Что касается игроков… Когда я перешёл в "Монако", мне очень повезло, что там играл Жоау Моутинью — португальский игрок, который, на мой взгляд, является одним из самых умных футболистов, когда-либо выступавших за нашу страну. Так что он был для меня и наставником, и в каком-то смысле тренером, потому что многому у него научился.

Гвардиола? Иногда я вижу, как люди считают, будто он высказывает нам своё недовольство, но дело лишь в том, как тот активно двигает руками, как эмоционально выражает свою мысль. На самом деле, Пеп просто говорит о какой-то мелочи, которую хочет, чтобы мы улучшили. Иногда он, конечно, очень расстроен, но чаще всего просто активно жестикулирует, а со стороны это кажется чем-то иным», — приводит слова Силвы BBC.

В текущем сезоне АПЛ на счету 31-летнего Силвы 15 матчей, в которых он смог дважды результативно ассистировать партнерам по команде.