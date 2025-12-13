«Манчестер Юнайтед» заинтересован в полузащитнике «Сандерленда» Ноа Садики, информирует издание Goal, ссылаясь на журналиста Sky Sports Сашу Тавольери.

Ноа Садики globallookpress.com

Также в услугах 20-летнего конголезца заинтересован «Челси».

Как сообщает источник, манкунианцы планируют сделать Садики своей приоритетной целью в летнее трансферное окно 2026 года, если не удастся подписать опорника «Брайтона» Карлоса Балеба.

В текущем сезоне Садики сыграл 15 матчей в АПЛ и не сделал ни одного результативного действия.

Контракт хавбека со своим клубом действует до лета 2030 года, а стоимость на Transfermarkt составляет € 25 миллионов.