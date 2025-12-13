Вингер «Барселоны» Рафинья высказался о победе команды над «Осасуной» (2:0).

«Победы придают нашей команде уверенности, поэтому очень важно продолжать выигрывать. Сейчас всё складывается хорошо.

Самое главное — сосредоточиться на самих себе. "Осасуна" здорово защищается, но мы качественно провели матч. Знали, что забить первый гол будет очень непросто, но нам хватило терпения», — цитирует Рафинью Barca Universal.

«Барселона» благодаря этой победе закрепилась на первом месте в турнирной таблице. В активе «блаугранас» 43 очка и семь баллов преимущества над «Реалом». «Осасуна» с 15 пунктами осталась 16-й.