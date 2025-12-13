Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев сообщил о назначении на должность председателя совета директоров клуба Магомеда Багаудинова, который ранее руководил стадионом «Анжи Арена».

Гаджи Гаджиев globallookpress.com

«Мы теперь вместе с Багаудиновым будем принимать решения. По сути, кто принимал в клубе решения до сих пор, тот и будет принимать. Плюс, председатель правления или совета директоров. Пока оформляются юридические документы, потому пока до конца не ясно, что это будет — правление или совет директоров. Но это не принципиально. Принципиально то, что было ранее два учредителя, а стало три — влился стадион. И понятно, что новый учредитель на решения будет влиять», — сказал Гаджиев «Матч ТВ».

Недавно пресс‑служба администрации главы Дагестана сообщила, что в клубе будет создан совет директоров клуба, а также разработана стратегия развития до 2030 года. Туда войдут ответственные за развитие команды, материальную базу, безопасность и привлечение внебюджетных источников финансирования.

После игры 18-го тура РПЛ с «Пари НН» в отставку подал главный тренер Хасанби Биджиев, которому сейчас ищут замену. После первой части сезона «Динамо» Мх идет в зоне стыков с 15 очками.