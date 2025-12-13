Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче против «Осасуны» (2:0).

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Важно было набрать три очка.  Мы контролировали игру, очень хорошо оборонялись.  Возможно, у нас было не так много стопроцентных моментов, но три очка у нас есть.

В случае с первым голом у нас было свободное пространство, и мы им отлично воспользовались.  Момент для передачи и сам пас были идеальными.  Педри — невероятный игрок, игрок топ-класса.  Что я могу сказать?  Он феноменален.  Рафинья всегда был важной частью нашей команды.  Важно, что он забил оба гола», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

«Барселона» благодаря этой победе закрепилась на первом месте в турнирной таблице.  В активе «блаугранас» 43 очка и семь баллов преимущества над «Реалом».  «Осасуна» с 15 пунктами осталась 16-й.