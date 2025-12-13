Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче против «Осасуны» (2:0).

«Важно было набрать три очка. Мы контролировали игру, очень хорошо оборонялись. Возможно, у нас было не так много стопроцентных моментов, но три очка у нас есть.

В случае с первым голом у нас было свободное пространство, и мы им отлично воспользовались. Момент для передачи и сам пас были идеальными. Педри — невероятный игрок, игрок топ-класса. Что я могу сказать? Он феноменален. Рафинья всегда был важной частью нашей команды. Важно, что он забил оба гола», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

«Барселона» благодаря этой победе закрепилась на первом месте в турнирной таблице. В активе «блаугранас» 43 очка и семь баллов преимущества над «Реалом». «Осасуна» с 15 пунктами осталась 16-й.