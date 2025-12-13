«Айнтрахт» во Франкфурте 13 декабря примет «Аугсбург» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги. Игра стартует в 17:30 мск.

«Айнтрахт» не может выиграть уже 4 матча подряд. «Орлы» проиграли «Лейпцигу», уступили «Аталанте» и «Барселоне», а также сыграли вничью с «Вольфсбургом». Сегодня победа имеет для хозяев большое значение. Так как именно она может позволить им вернуться в зону еврокубков.

«Аугсбург» явно не готов делиться очками. «Фуггеры» будут цепляться даже за ничью, поскольку они очень близко к зоне вылета. Чья упертость сегодня будет сильнее?

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.30.

Букмекеры: 1.84 и 4.30 на победу команд в матче, 3.90 на ничью.

Искусственный интеллект: победа «Айнтрахта» со счетом 1:0.

