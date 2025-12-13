13 декабря в матче 14-го тура Бундеслиги встретятся «Байер» и «Кельн». Событие состоится на «Бай-Арене» в Леверкузене. Старт в 20:30 мск.
«Байер» проиграл в двух последних поединках турнира. В целом команда имеет уже 4 поражения при 7 победах в 13 турах. С 23 очками леверкузенцы занимают 4-е место в таблице. Этого результата недостаточно, чтобы гарантировать себе место в зоне Лиги чемпионов на следующий тур, поэтому «фармацевтам» нужно прибавлять.
Сможет ли «Кельн» помешать планам «Байера» на этот поединок? «Козлы» без победу уже 4 тура и вдобавок слабо выступают на выезде. В рамках очной серии «Кельн» выиграл только один из пяти поединков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.96.
- Букмекеры: 1.64 на победу «Байера», 4.50 на ничью, 4.90 на победу «Кельна».
- Прогноз искусственного интеллекта — победа «Байера» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Байер» — «Кельн» смотрите на LiveCup.Run.
