13 декабря в матче 14-го тура Бундеслиги встретятся «Байер» и «Кельн». Событие состоится на «Бай-Арене» в Леверкузене. Старт в 20:30 мск.

«Байер» проиграл в двух последних поединках турнира. В целом команда имеет уже 4 поражения при 7 победах в 13 турах. С 23 очками леверкузенцы занимают 4-е место в таблице. Этого результата недостаточно, чтобы гарантировать себе место в зоне Лиги чемпионов на следующий тур, поэтому «фармацевтам» нужно прибавлять.

Сможет ли «Кельн» помешать планам «Байера» на этот поединок? «Козлы» без победу уже 4 тура и вдобавок слабо выступают на выезде. В рамках очной серии «Кельн» выиграл только один из пяти поединков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.96.

Букмекеры: 1.64 на победу «Байера», 4.50 на ничью, 4.90 на победу «Кельна».

Прогноз искусственного интеллекта — победа «Байера» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Байер» — «Кельн» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.