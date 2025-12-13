«Байер» обыграл «Кельн» в домашнем матче 14-го тура Бундеслиги — 2:0.
Голами в составе победителей отметились Мартен Террье (66') и Роберт Андрих (72').
Результат матча
БайерЛеверкузен2:0КёльнКёльн
1:0 Мартен Терье 66' 2:0 Роберт Андрих 72'
Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Роберт Андрих, Артур, Алейш Гарсия (Луак Баде 77'), Йонас Хофман (Нейтан Телла 62'), Ибрахим Маца, Эрнест Поку (Мартен Терье 62'), Малик Тилльман, Кристиан Мишель Кофане (Алехо Сарко 77')
Кёльн: Марвин Швебе, Рав Ван ден Берг, Эрик Мартель (Isak Bergmann Johannesson 80'), Себастьян Себулонсен, Мариус Бюльтер (Дженк Озкачар 46'), Саид эль Мала, Якуб Каминьский, Том Краус, Денис Хусейнбашич (Рагнар Ахе 46'), Ян Тильман, Джан-Лука Вальдшмидт (Линтон Майна 46')
Жёлтые карточки: Артур 51', Джарелл Куанса 74' — Эрик Мартель 5'
«Байер» набрал 26 очков и вернулся на четвертое месте в Бундеслиге. «Кельн» с 16 баллами остался девятым в таблице.