По итогам данной встречи в активе «Анже» стало 22 очка. Команда располагается на девятой строчке в турнирной таблице. На счету «Нанта» осталось 11 баллов. Он идет только 17-м.

На забитые мячи Химада Абделли, Сидики Шерифа , Аруны Джибирина и Лилиана Раолисоа гости смогли ответить только точным ударом Фабьена Сантонза .

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Анже» на своем поле выиграл у «Нанта» со счетом 4:1.

3.85

