В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Анже» на своем поле выиграл у «Нанта» со счетом 4:1.
На забитые мячи Химада Абделли, Сидики Шерифа, Аруны Джибирина и Лилиана Раолисоа гости смогли ответить только точным ударом Фабьена Сантонза.
Результат матча
АнжеАнже3:1НантФранция. Лига 1
1:0 Химад Абделли 17' пен. 2:0 Шериф Сидики 60' 2:1 Фабьен Сентонс 81'
Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус, Жордан Лефор, Жак Экоми, Харис Белькебла, Химад Абделли (Флоран Анен 90'), Яссин Белькдим (Мариус Куркуль 82'), Луи Мутон (Лилиан Раолисоа 82'), Усман Камара, Амин Сбай, Шериф Сидики (Питер Проспер 73')
Нант: Антони Лопеш, Дейер Мачадо (Bahmed Deuff 82'), Джуниор Мванга, Кельвен Амьен-Аду, Тилель Тати, Чидози Авазим, Фабьен Сентонс, Йоанн Лепенан (Амади Камара 82'), Яссин Бенхаттаб (Юссеф Эль-Араби 64'), Маттис Аблин, Мостафа Мохамед (Майкель Лахдо 64')
Жёлтые карточки: Химад Абделли 79' — Маттис Аблин 24', Чидози Авазим 69'
По итогам данной встречи в активе «Анже» стало 22 очка. Команда располагается на девятой строчке в турнирной таблице. На счету «Нанта» осталось 11 баллов. Он идет только 17-м.