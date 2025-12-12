Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва высказался о совместной работе с наставником команды Хосепом Гвардиолой.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Я уже долго играл на фланге, хотя тяготел к центру, а он поставил меня в центр. Эта позиция мне идеально подходила. Те годы были потрясающими.

Работа с ним была на абсолютно другом уровне, потому что он знал все, что собиралась делать другая команда, у него все было подготовлено, и во время матча все просто складывалось само собой. Это совершенно другой уровень.

Самый большой его недостаток — это зацикленность, он не дает много свободы. Но во всем остальном он гений», — цитирует Сильву As.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» в настоящий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице.