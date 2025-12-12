Саудовский клуб предложил крайнему нападающему «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеду Салаху контракт с зарплатой 2,8 миллиона евро в неделю (137 миллионов в год), сообщает Indykaila News.

Мохамеду Салах globallookpress.com

Ранее египтянин вступил в конфликт с руководством «Ливерпуля» и главным тренером Арне Слотом, обвинив последнего в неуважении. 33-летний Салах выступает за мерсисайдцев с лета 2017 года, завоевав с командой АПЛ, Лигу чемпионов, внутренние кубки и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Салах успел сыграть за «Ливерпуль» в 19 матчах и отличился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.