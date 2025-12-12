«Манчестер Юнайтед» не заинтересован в подписании контракта с защитником Серхио Рамосом, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Серхио Рамос globallookpress.com

По данным источников, 39-летний испанец продолжает искать новую команду, но в «МЮ» эту сделку не рассматривают — никаких переговоров не велось. Ранее радио Cadena SER сообщило о предложении от английского клуба.

31 декабря истекает контракт Рамоса с «Монтерреем», после чего он станет свободным агентом. В нынешнем сезоне испанец провел 34 матча и забил восемь голов. Рыночная стоимость центрального защитника один миллион евро.