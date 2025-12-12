Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от игры команды в следующем году.

Рашид Рахимов globallookpress.com

«К "Рубину" пришла стабилизация, а теперь хочется сделать следующий шаг. Но одному его сделать сложно. Клуб — это системная работа. Важно, чтобы все в этой системе хотели поставить во главу движение вперед и результат.

Все ли в клубе этого хотят? Желание есть, просто его нужно объединить и поставить на одни рельсы. И клуб, и спортивный блок должны правильно работать, заниматься своим делом и помогать друг другу, чтобы было движение вперед.

Для шага вперед еще нужно качественное усиление, способное конкурировать с топ-клубами? Да, я согласен. Пока нам достаточно сложно это сделать. Но надеюсь, что это случится», — цитирует Рахимова Sport24.

«Рубин» с 23 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.