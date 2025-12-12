Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Базелем» (2:1) в матче общего этапа Лиги Европы.

Унаи Эмери globallookpress.com

«Сегодня не удалось сыграть стабильно на протяжении 90 минут, но я рад, что набрали три очка. "Базель" очень силён, играть здесь непросто. Но сегодня мы показали хорошую игру. Мы не можем останавливаться, Лига Европы очень важна для нас. Этот турнир очень конкурентный, но победить может только одна команда», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

После шести туров общего этапа «Астон Вилла» с 15 очками в активе занимает третью строчку.