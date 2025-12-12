«Бетис» переиграл загребское «Динамо» со счетом 3:1 в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы. Нападающий севильского клуба Антони поделился впечатлениями от победы.

«Я очень рад своему голу, но еще больше рад нашей игре. Три очка, и мы продолжаем бороться. Знаю, что могу забивать больше и помогать команде ещё лучше», — приводит слова бразильца официальный сайт УЕФА.

Антони демонстрирует стабильную результативность за «Бетис» в текущем сезоне: 16 матчей, восемь голов и четыре голевые передачи во всех турнирах.

После этой победы «Бетис» поднялся на четвертую строчку в сводной таблице Лиги Европы, набрав 14 очков. Клуб проведет следующие поединки против «ПАОКа» и «Фейеноорда».