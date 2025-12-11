На сайте УЕФА опубликовали символическую сборную 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Символическая сборная 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов:
Вратарь: Унай Симон («Атлетик» Бильбао).
Защитники: Нико О'Райли («Манчестер Сити»), Мохаммед Салису («Монако»), Давид Ганцко («Атлетико» Мадрид), Жюль Кунде («Барселона»).
Полузащитники: Ленарт Карл («Бавария»), Ричард Риос («Бенфика»), Шарль Де Кетеларе («Аталанта»).
Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Мэйсон Гринвуд («Марсель»), Нони Мадуэке («Арсенал»).
После 6-и туров «Арсенал» занимает 1-е место в общем этапе Лиги чемпионов с 18-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Бавария» с 15-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает ПСЖ (13).