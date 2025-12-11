В матче 6-го тура Лиги Европы «Ницца» примет «Брагу» на после стадиона «Альянц Ривьера». Игра состоится 11 декабря в 20:45 мск.
За несколько туров до конца этапа «Ницца» без единого балла пасет задних в турнирной таблице. Хозяева потерпела 5 поражений подряд. С таким соперником у «Браги» много шансов на победу сегодня, а она гостям нужна, так как они потеряли 5 очков за последние 2 тура.
«Брага» имеет возможность закрепиться в первой восьмерке и значительно улучшить свое положение перед решающими турами раунда. Это будет третий выезд гостей. Ранее они обыграли «Селтик» и разошлись миром с «Рейнджерс».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры: 3.55 на победу «Ниццы», 3.60 на ничью, 2.11 на победу «Браги».
- Искусственный интеллект: предсказал победу «Браги» с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.