В матче 6-го тура Лиги Европы «Ницца» примет «Брагу» на после стадиона «Альянц Ривьера». Игра состоится 11 декабря в 20:45 мск.

За несколько туров до конца этапа «Ницца» без единого балла пасет задних в турнирной таблице. Хозяева потерпела 5 поражений подряд. С таким соперником у «Браги» много шансов на победу сегодня, а она гостям нужна, так как они потеряли 5 очков за последние 2 тура.

«Брага» имеет возможность закрепиться в первой восьмерке и значительно улучшить свое положение перед решающими турами раунда. Это будет третий выезд гостей. Ранее они обыграли «Селтик» и разошлись миром с «Рейнджерс».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры: 3.55 на победу «Ниццы», 3.60 на ничью, 2.11 на победу «Браги».

Искусственный интеллект: предсказал победу «Браги» с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

