Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о шансах «Локомотива» на чемпионство в сезоне-2025/26.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Локомотив» взял трех футболистов, которые гарантируют минимум 10 забитых мячей: Руденко, Бакаев и Комличенко. Это огромный плюс. Так что железнодорожники и будут наверху. Батраков тоже у них есть. Способны ли они стать чемпионами? Конечно. А почему нет? Посмотрим, как все будет«, — сказал Мостовой "СЭ".

На данный момент "Локомотив" с 37 очками после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после зимней паузы "железнодорожники" сыграют против "Пари НН" 28 февраля.