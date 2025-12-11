Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о шансах «Локомотива» на чемпионство в сезоне-2025/26.

Александр Мостовой
Александр Мостовой globallookpress.com

«Локомотив» взял трех футболистов, которые гарантируют минимум 10 забитых мячей: Руденко, Бакаев и Комличенко.  Это огромный плюс.  Так что железнодорожники и будут наверху.  Батраков тоже у них есть.  Способны ли они стать чемпионами?  Конечно.  А почему нет?  Посмотрим, как все будет«, — сказал Мостовой "СЭ".

На данный момент "Локомотив" с 37 очками после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.  В первом матче после зимней паузы "железнодорожники" сыграют против "Пари НН" 28 февраля.