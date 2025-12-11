Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком первой части сезона РПЛ.

Джон Кордооба globallookpress.com

«Считаю лучшим игроком в нашем чемпионате по итогам осеннего отрезка Кордобу из "Краснодара". Он может превратить любой вынос вперед в гол. Это на вес золота. У него прекрасное индивидуальное мастерство. Есть нападающие, которым надо доставить мяч, а есть те, кто из сложного мяча могут сделать голевой момент — Кордоба как раз такой», — цитирует Лепехина «Матч ТВ».

Кордоба в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 24 матча, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.