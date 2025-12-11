Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги 6-го тура ЛЧ с мадридским «Реалом», в котором «горожане» победили в гостях со счетом 2:1.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«На этом стадионе играть тяжело. Можно было проявить себя лучше. Пятеро-шестеро наших футболистов были здесь впервые. Победой и набранными очками должны быть довольны — теперь у нас 13 баллов, а место в первой восьмёрке остаётся в наших руках. Финишировать в топ‑8 — наша цель, и важно, что мы выиграли после игры с "Байером".

Матч с "Реалом" начался с нашей ошибки. Я рассчитывал на более высокий прессинг со стороны "Реала", но они отошли глубже, и нам пришлось нелегко в дальнейшем. Однако результат нас устраивает. Родриго, Винисиус и Беллингем — сильные игроки, их скорость несёт угрозу, поэтому нельзя постоянно уходить далеко вперёд, надо надёжнее работать в обороне. При этом нам чего-то не хватало, есть поле для улучшения», — цитирует испанского специалиста BBC.

Этот успех позволил английскому клубу выйти на 4-е место в таблице ЛЧ с 13 очками. «Реал» (12) идет тремя строчками ниже.