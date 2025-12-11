11 декабря во Флоренции состоится матч Лиги конференций между «Фиорентиной» и киевским «Динамо». Игра начнется в 20:45 по мск.

Безвыигрышная серия «Фиорентины» затянулась почти на 2 месяца. Последний раз «фиалки» побеждали 23 октября. После этого команда потерпела 6 поражений и 3 раза сыграла вничью во всех турнирах В ЛК клуб проиграл два последних поединка, но это пока что не ставит под угрозу шансы хозяев на участие в плей-офф.

«Динамо» нужно больше решительности. Киевляне находятся на грани вылета, так как набрали всего 3 пункта. Сегодня у гостей есть возможность изменить свое турнирное положение, но смогут ли они выиграть на выезде? За 4 тура у «Динамо» 2 поражения и ни одного забитого гола в рамках гостевых выступлений.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

Букмекеры: 1.45 на победу «Фиорентины», 4.65 на ничью, 6.80 на победу «Динамо».

Искусственный интеллект: «Фиорентина» одержит крупную победу со счетом 4:0.

