Дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграла вничью с «Буде-Глимтом» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.
На дубль Юлиана Брандта (18', 51') гости ответили голами Хайтама Алисами (42') и Йенса Хауге (75' с пенальти).
Результат матча
Боруссия ДДортмунд2:2Будё-ГлимтБудё
1:0 Юлиан Брандт 18' 1:1 Хайтам Алеесами 42' 2:1 Юлиан Брандт 51' 2:2 Йенс Хёуге 75'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Аарон Ансельмино (Юлиан Рюэрсон 76'), Вальдемар Антон (Даниэль Свенссон 33'), Нико Шлоттербек, Ян Коуту (Эмре Джан 76'), Рами Бенсебаини, Феликс Нмеча, Джоб Беллингем, Юлиан Брандт, Максимилиан Байер (Серу Гирасси 67'), Фабиу Силва (Карим Адейеми 67')
Будё-Глимт: Никита Хайкин, Хайтам Алеесами (Матиас Йоргенсен 68'), Один Бьортуфт, Оле Дидрик Бломберг (Андреас Хельмерсен 68'), Сондре Фет (Ульрик Салтнес 46'), Патрик Берг, Исак Дюбвик Мяяття (Андерс Клюнге 82'), Фредрик Шёвольд, Йенс Хёуге, Каспер Хёг (Вилладс Нильсен 68'), Хокон Эвьен
«Бенфика» набрала 6 очков и занимает 28-е место в общей таблице, «Наполи» с 7 баллами опустился на 23-ю позицию.