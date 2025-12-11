Испанское издание AS сообщает, что главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо сохранит свою должность в клубе в ближайшем будущем.
Ранее ходили слухи о возможной отставке специалиста из-за неудовлетворительных результатов команды. Вчера «сливочные» потерпели поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:2 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Алонсо возглавил «Реал» летом 2025 года. Ранее он успешно работал в «Байере», приведя команду к чемпионству в Бундеслиге. По итогам 16 туров Ла Лиги «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.